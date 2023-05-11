Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi Şampiyonu
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Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek Sultanlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Fenerbahçe'yi tebrik etti.
SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Beyza, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Elif, Yaprak, Fabris, Yasemin.FENERBAHÇE OPET: Macris, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, de Souza, Eda, Gizem (L), Lazareva, Meliha, Buse, Cansu.SETLER: 26-28, 25-21, 21-26, 8-15SÜRE: 140 dakika (35,28,26,34,17) Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı üçüncü karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi Finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de final mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."- İstanbul
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor