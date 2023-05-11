Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi Şampiyonu

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek Sultanlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Fenerbahçe'yi tebrik etti.