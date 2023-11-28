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Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Grot Budowlani takımını 3-0 mağlup etti

28 Kasım 2023 23:56 Son Güncelleme: 23:58 Abone Ol

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Grot Budowlani takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Lodz kentinde oynanan C Grubu maçını 26-24, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandı. Bu galibiyetle 3'te 3 yapan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Alman ekibi Postdam'ı ağırlayacak.