Fenerbahçe Opet, Olympiakos'u Farklı Geçti

Güncelleme:
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 99-47 mağlup ederek grubu namağlup tamamladı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu altıncı ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 99-47 yendi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada ilk periyodu 31-8 önde tamamlayan Fenerbahçe Opet, devre arasına 49-26 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 79-39 önde girdiği karşılaşmayı 99-47 kazandı.

Lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi daha önce garantileyen Fenerbahçe Opet, grubu namağlup tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
