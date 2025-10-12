Haberler

Fenerbahçe Opet, OGM Ormanspor'u Yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 mağlup etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Sezer Bor, Ali Osman Kanık

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 8, Kübra Erat 6, Anigwe 22, Fraser 15, Shields 8, Dillard 3, Banu Şimşek, Yaren Düzcü

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Allen 14, Rupert 15, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 8, Billings 22

1. Çeyrek: 12-17

Devre: 29-44

3. Çeyrek: 52-62

