Melikgazi Kayseri Basketbol: 118-76
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 118-76'lık skorla mağlup etti. Maçta ilk yarıda 69-31 öne geçen Fenerbahçe, üçüncü çeyreği de 95-16 tamamladı.
SALON: Metro Enerji Salonu
HAKEMLER: Göksun Öz, Melikşah Mercan, Kerem Altıntaş
FENERBAHÇE OPET: Milic 21, McBride 10, Şerife Alperi Onar 5, Rupert 22, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 9, Olcay Çakır Turgut 13, Allemand 7, McCowan 10, Williams 9, Tuana Ayşegül Vural
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Collier 31, Doğa Adıcan 16, Dangerfield 10, Merve Arı 10, Merve Uygül 7, İdil Türk 2, Feray Dalkılıç, Özge Bilgin
1'İNCİ PERİYOT: 34-17
DEVRE: 69-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 95-16
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20'nci hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol'u konuk ettiği maçtan 118 -76 galip ayrıldı.