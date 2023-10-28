Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 7-25, 19-25, 16-25 şeklinde sonuçlandı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Selena Leban, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Eylül Durgun, Buse Berka Özden, Elif Boran, Duru Şah Tırpancı)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Fetisova, Meryem Boz (Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Buse Ünal, Ada Germen Korkmaz, Cansu Çetin)
Setler: 7-25, 19-25, 16-25
Süre: 63 dakika (16, 22, 25)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor