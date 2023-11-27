Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda yer alıyor.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşılaşacak.

Lodz kentindeki Lodz Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Grupta yaptığı ilk 2 maçı set vermeden kazanan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor. Grot Budowlani ise birer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.