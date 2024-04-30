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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp oyuncusu Bojana Drca'nın babası hayatını kaybetti

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Bojana Drca'nın babası Milivoje Zivkovic'in vefat ettiği açıklandı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp oyuncusu Bojana Drca'nın babası hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten "Voleybolcumuz Bojana Drca'ya başsağlığı dileriz" başlığıyla paylaşılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Bojana Drca'nın babası Milivoje Zivkovic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Oyuncumuzun değerli babasına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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