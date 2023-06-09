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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanması devam ediyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon yapılanması devam ediyor

Spor Haberleri

Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması dahilinde dış transferde önemli isimlerle anlaşırken, iç transferde de 4 isimle sözleşme yeniledi.

Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması dahilinde dış transferde önemli isimlerle anlaşırken, iç transferde de 4 isimle sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğe Zoran Terzic'in yerine Stefano Lavarini'yi getiren sarı-lacivertliler, dış transferde 4 ismi kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Opet, Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak, Rus orta oyuncu Irina Fetisova, Türk Hava Yolları'ndan smaçör Ada Germen ve Sırp pasör Bojana Drca'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, iç transferde ise Ergül Avcı, Meryem Boz, Cansu Çetin ve Meliha Diken'in sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Fenerbahçe Opet, geçen sezon forma giyen Macris Carneiro, Hristana Vuchkova, Anna Lazareva, Beliz Başkır ve İpay Özar Kurt'la yollarını ayırdı.

Kaynak: AA / Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe voleybol Spor Haberler

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