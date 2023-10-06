Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar Sağlık Kontrolünden Geçti
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri, muayeneler ve radyolojik kontrollerin ardından sağlık kontrolleri tamamlandı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Spor