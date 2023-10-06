Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.