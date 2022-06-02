Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Aslı Kalaç'ı kadrosuna kattı - Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Aslı Kalaç'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 26 yaşındaki oyuncu Aslı Kalaç'ı transfer etti. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 26 yaşındaki oyuncu Aslı Kalaç'ı transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aslı Kalaç'ın daha önce Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları'nda forma giydiği hatırlatılarak, "Aslı Kalaç'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi. AA / Ercan Çakar - Spor OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe Aslı Kalaç voleybol Spor Haberler

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