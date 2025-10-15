Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Valencia ile Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında İspanya'nın Valencia temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 20.15'te başlayacak ve FBTV'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da yapılacak maç TSİ 20.15'te başlayacak. Müsabaka, FBTV'den yayımlanacak.

C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk haftada Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi. Fenerbahçe, ilk haftayı galibiyetle kapatan Valencia Basket'i yenerek 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
İbrahim Tatlıses'in serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı saymakla bitmedi

Serveti sınır tanımıyor! İmparator'un mal varlığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.