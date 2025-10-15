Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Valencia ile Karşılaşıyor
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında İspanya'nın Valencia temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 20.15'te başlayacak ve FBTV'den canlı yayınlanacak.
İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da yapılacak maç TSİ 20.15'te başlayacak. Müsabaka, FBTV'den yayımlanacak.
C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk haftada Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi. Fenerbahçe, ilk haftayı galibiyetle kapatan Valencia Basket'i yenerek 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor