Haberler

Fenerbahçe Opet, ?FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Umana Reyer'e konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu dördüncü maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 8 galibiyetle grupta lider konumda bulunuyor.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu dördüncü maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Grupta daha önce play-off turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe Opet, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Umana Reyer ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında Fransa'nın Basket Landes ekibine deplasmanda 80-61 yenilmişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak