Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Rebecca Allen ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya vardı. Allen, Avustralya Milli Takımı ile uluslararası başarılar elde etmiş bir oyuncu.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen'a 'ailemize hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avustralya Milli Takımı ile 2018 FIBA Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan 32 yaşındaki basketbolcu, 2014 FIBA Dünya Kupası, 2019 FIBA Asya Kupası ve 2022 FIBA Dünya Kupası'nda ülkesiyle bronz madalya elde etti. Allen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkesiyle boy gösterdi.

Rebecca Allen, kulüp kariyerinde ise Dandenong Rangers, Australian Institute, Melbourne Boomers, South East Queensland Stars, Good Angels Kosice, ASVEL Feminin ve Valencia Basket formalarını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar

Durduğu yerde alev alıyorlar! Dev marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.