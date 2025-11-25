Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Olympiakos ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun son haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, grupta lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi garantilemiş durumda.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.

Grubunda 5'te 5 yapan sarı-lacivertli ekip, lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi garantilemişti.

Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Yunanistan temsilcisi ise 4. ve son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Olympiakos ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 94-73 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
