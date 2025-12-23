Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Nikolina Milic'i yeniden kadrosuna kattı

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic ile 2023-2025 yılları arasında yeniden anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2023-2025 yılları arasında formamızı başarıyla terleten, kazandığımız tarihi başarılarda pay sahibi olan Bosna Hersek asıllı Sırp pivot Nikolina Milic ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli basketbolcu, son olarak Beşiktaş BOA forması giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500

