Fenerbahçe Opet'te Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, ABD'li oyuncunun, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

McBride'ın sağ uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı duyurulurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kayla McBride'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."