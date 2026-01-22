Haberler

Fenerbahçe Opet'te Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi. Oyuncunun sakatlığı, Umana Reyer maçı öncesinde yapılan antrenmanda meydana geldi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, ABD'li oyuncunun, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

McBride'ın sağ uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı duyurulurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kayla McBride'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
