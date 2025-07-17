Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Iliana Rupert'i Transfer Etti

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, son olarak Çimsa ÇBK Mersin forması giyen Fransız basketbolcu Iliana Rupert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rupert, geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nin en iyi 5'ine seçilmişti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Fransız basketbolcu Iliana Rupert'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Çimsa ÇBK Mersin forması giyen Fransız basketbolcu, geçen sene Avrupa Ligi'nin en iyi 5'ine seçilmişti.

Fransa Milli Takımı forması da giyen 1,94 metre boyundaki Iliana Rupert, takımıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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