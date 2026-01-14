Haberler

Fenerbahçe Opet: 80-61

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu'nda Basket Landes'e 80-61 mağlup olarak turnuvadaki ilk kaybını yaşadı.

FENERBAHÇE Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu Üçüncü maçında Basket Landes'e konuk oldu.

Mont de Marsan'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 80-61 kaybetti ve ilk mağlubiyetini aldı.

Julie Allemand, Kayla McBride, Gabby Williams, Iliana Rupert ve Emma Meesseman ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 28-18 geride tamamladı. İkinci çeyrek karşılıklı sayılara sahne olsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 43-34 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de Lacan ile sayı üretmeye devam eden Basket Landes, karar çeyreğine 60-48 üstün gitti. Dördüncü çeyrekte de istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe Opet, parkeden 80-61 mağlup ayrıldı.

