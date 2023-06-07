Fenerbahçe Opet, İtalyan antrenör Stefano Lavarini'yi başantrenör olarak atadı

Fenerbahçe Opet, Zoran Terzic'in ayrılmasının ardından İtalyan antrenör Stefano Lavarini'yi başantrenör olarak atadığını duyurdu. Lavarini aynı zamanda Polonya Kadın Milli Takımının da başantrenörlüğünü yapıyor.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, Zoran Terzic ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Stefano Lavarini'nin getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan Başantrenör Stefano Lavarini ile anlaşma sağlamıştır. İtalyan Başantrenör Stefano Lavarini'ye Fenerbahçe Ailesine hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Lavarini aynı zamanda 2022'den bu yana Polonya Kadın Milli Takımının başantrenörlük görevini üstleniyor.