Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı yarın Reyer Venezia'yı konuk edecek
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Fenerbahçe Opet, yarın İtalya'nın Reyer Venezia takımını ağırlıyor. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Fenerbahçe Opet, F grubunda yarın İtalya'nın Reyer Venezia ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, ilk turda C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdırdı.
Reyer Venezia ise D Grubu'nu ikinci bitirerek üst tura yükseldi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor