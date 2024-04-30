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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk bayrakları üç köprüye asıldı

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Vodafone Sultanlar Ligi ile Kupa Voley'de şampiyon olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı. 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde sarı-lacivertli bayraklar dalgalanıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi ile Kupa Voley'de şampiyon olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim İstanbul Boğazı Fenerbahçe 15 Temmuz Voleybol Vodafone İstanbul Spor Haberler

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