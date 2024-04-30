Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk bayrakları üç köprüye asıldı

Vodafone Sultanlar Ligi ile Kupa Voley'de şampiyon olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli bayraklar, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.