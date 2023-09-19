Fenerbahçe Opet ile VakıfBank Arasında AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası Maçı
Voleybolda Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasındaki AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası, 11 Ekim tarihinde İstanbul'da oynanacak.
Voleybolda Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasındaki AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası, 11 Ekim tarihinde İstanbul'da oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet ile Kupa Volley şampiyonu VakıfBank, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Spor