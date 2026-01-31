Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin "zirvesinde" derbi heyecanı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta derbisinde Fenerbahçe Opet, lider konumda olan takım olarak Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak. Maç yarın saat 18.00'de Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, yarın sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde "15'te 15" yapan Fenerbahçe Opet, sıralamada lider konumda bulunuyor.

Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

