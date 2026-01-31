Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin "zirvesinde" derbi heyecanı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta derbisinde Fenerbahçe Opet, lider konumda olan takım olarak Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak. Maç yarın saat 18.00'de Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak.
Ligde "15'te 15" yapan Fenerbahçe Opet, sıralamada lider konumda bulunuyor.
Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.