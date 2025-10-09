Fenerbahçe Opet, EuroLeague Kadınlar'a Galibiyetle Başladı

İSTANBUL, -

SALON: DVTK Arena

HAKEMLER: Aurimas Borusas, Silvia Marziali, Jan Baloun

DVTK: Ginzo 13, Daniella Aho 5, Monika Grigalauskyte 11, Lelik 6, Kanyasi, Bach 10, Miklos 3, Smuda 10, Toman, Tyra Aho, Poczkodi.

FENERBAHÇE OPET : Rupert 16, Sevgi 14, Meesseman 13, Alperi 12, Billings 9, Allen 8, Allemand 7, Olcay 5, Tilbe 4, İdil 1.

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

DEVRE: 26-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-62

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women 2025-26 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, DVTK Huntherm'i deplasmanda 89-58 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.