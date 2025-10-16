Haberler

Fenerbahçe Opet, Euroleague'de Valencia'yı Geçti

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu ikinci hafta maçında Valencia Basket'i normal süresi 65-65 eşitlikle tamamlanan maçta 75-72'lik skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

SALON: Roig Arena

HAKEMLER: Paulina Karolina Gajdosz, Sonia Teixeira, Domen Krajnc

VALENCIA BASKET CLUB: Romero 6, Buenavida 13, Carrera 17, Iagupova 3, Alexander 6, Fam 17, Abdelkader 5, Araujo 2, Atkinson 3, Lekovic, Casas

FENERBAHÇE OPET: Rupert 19, Allen 12, Allemand 5, Billings 20, Sevgi Uzun 4, Olcay Çakır Turgut 3, Şerife Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6

1'İNCİ PERİYOT: 24-13

DEVRE: 31-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-53

4'ÜNCÜ PERİYOT: 65-65

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu ikinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk oldu. Normal süresi 65-65 eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertli ekip, 75-72'lik skorla kazanarak yoluna ikide ikiyle devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
