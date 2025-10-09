Haberler

Fenerbahçe Opet, Euroleague'de Galibiyetle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Macaristan baskısı altında DVTK Huntherm'i 89-58 mağlup ederek sezona zaferle merhaba dedi.

FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, Macaristan deplasmanında DVTK Huntherm'i 89-58 mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı.

Salon: DVTK Arena

Hakemler: Silvia Marziali, Jan Baloun, Aurimas Borusas

DVTK Huntherm: Lelik 6, Nina Aho 5, Grigalauskyte 11, Ginzo 13, Takacs 10, Miklos 3, Smuda 10, Tyra Aho, Poczkodi, Toman

Başantrenör: Peter Volgyi

Fenerbahçe Opet: Allen 8, Sevgi Uzun 14, Meesseman 13, Rupert 16, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 12, Tilbe Şenyürek 4, Billings 9

Başantrenör: Miguel Martinez Mendez

1. Periyot: 19-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 26-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 45-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.