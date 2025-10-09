Fenerbahçe Opet, Euroleague'de Galibiyetle Başladı
FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Macaristan baskısı altında DVTK Huntherm'i 89-58 mağlup ederek sezona zaferle merhaba dedi.
FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, Macaristan deplasmanında DVTK Huntherm'i 89-58 mağlup ederek, sezona galibiyetle başladı.
Salon: DVTK Arena
Hakemler: Silvia Marziali, Jan Baloun, Aurimas Borusas
DVTK Huntherm: Lelik 6, Nina Aho 5, Grigalauskyte 11, Ginzo 13, Takacs 10, Miklos 3, Smuda 10, Tyra Aho, Poczkodi, Toman
Başantrenör: Peter Volgyi
Fenerbahçe Opet: Allen 8, Sevgi Uzun 14, Meesseman 13, Rupert 16, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 12, Tilbe Şenyürek 4, Billings 9
Başantrenör: Miguel Martinez Mendez
1. Periyot: 19-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 26-39 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 45-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL