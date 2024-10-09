Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de Galibiyetle Başladı
Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk haftasında Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq'ı 81-52 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Emma Meesseman, 18 sayıyla maçın en skoreri oldu.
SALON: Palacium
HAKEMLER: Jan Baloun, Martin Van Hoye, Domen Krajnc
VILLENEUVE D'ASCQ: Bone 2, Causeur 2, Foppossi 11, Gueye 9, Leite 14, Slonjsak 10, Turcinovic 4, Kouadio, Guen
FENERBAHÇE OPET: Meesseman 20, Charles 18, Atkins 10, Williams 9, Badiane 6, Allemand 8, Alperi Onar 6, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır 1, Lekovic, Milic, Tilbe Şenyürek,
1'İNCİ PERİYOT: 19-25
DEVRE: 25-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-62
Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq takımını 81-52 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 18 sayı üreten Emma Meesseman oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, organizasyona galibiyetle başladı.