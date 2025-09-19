Haberler

Fenerbahçe Opet, Erciyes Kupası'nda Melikgazi'yi mağlup etti

Fenerbahçe Opet, Erciyes Kupası'nda Melikgazi'yi mağlup etti
Güncelleme:
19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 80-60'lık skorla yenerek turnuvanın galibi oldu. Maçın periyotları ise sırasıyla 16-19, 32-47, 47-60 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Berkin Yücel, Mehmet Şeçkin Öztürk

Melikgazi Kayseri Basketbol : Williams 9, Doğa Adıcan, Merve Arı 11, Merve Uygül 4, İdil Türk 6, Maria Filip 11, Meltem Avcı Yılmaz 9, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 10, Feray Dalkılıç

Fenerbahçe Opet: Ece Erginay, Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır 11, Şerife Alperi Onar 15, Rice 11, Tuana Vural, Tilbe Şenyürek 14, Berfin Şahin, Selen İrembaş, Ayşe Yılmaz 5

1. periyot: 16-19

Devre: 32-47

3. periyot: 47-60

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
