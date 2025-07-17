Fenerbahçe Opet, Emma Meesseman ile Sözleşme Yeniledi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık yeni anlaşma yapıldı.

2022 yılından bu yana Fenerbahçe Opet forması giyen Emma Meesseman, sarı-lacivertli kulüpte 2 kez Avrupa Ligi, 2 kez Avrupa Süper Kupası, 3 kez ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 1 kez Kadınlar Türkiye Kupası, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Belçikalı basketbolcu, bu yaz gerçekleştirilen 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, milli takımıyla şampiyonluk yaşarken, organizasyonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.