Fenerbahçe Opet, Emlak Konut'u 71-53 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Emlak Konut'u 71-53 mağlup etti. Fenerbahçe, maçta üstün bir performans sergileyerek galibiyetle başladı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Ali Rıza Pinat

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut, Meesseman 16, Rupert 9, Allemand 9, Allen 4, Şerife Alperi Onar 5, Tuana Ayşegül Vural 3, Tilbe Şenyürek 11, Billings 6, Ayşe Yılmaz

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 15, Macaulay 6, Berfin Sertoğlu 4, Gueye 6, Ferda Yıldız 4, Ceren Akpınar 2, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 21-19

Devre: 34-29

3. Periyot: 54-38

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Emlak Konut'u 71-53 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
