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Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti

Spor Haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

SALON: Burhan Felek Vestel HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

ECZACIBAŞI DYNAVİT:  Hande, Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Simge (L), Elif, Saliha, Yaprak, Aybüke (L)

FENERBAHÇE OPET:  Eda, Macris, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, de Souza, Gizem (L), Lazareva, Cansu, Buse, Meliha

SETLER: 18-25, 25-23,16-25, 25-17, 10-15

SÜRE: 119 dakika (26,29,23,23,18)

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Serinin 3'üncü maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Burhan Felek Fenerbahçe Vestel Spor Haberler

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