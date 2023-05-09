Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti
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Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.
SALON: Burhan Felek Vestel HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet TopalECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Simge (L), Elif, Saliha, Yaprak, Aybüke (L)FENERBAHÇE OPET: Eda, Macris, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, de Souza, Gizem (L), Lazareva, Cansu, Buse, MelihaSETLER: 18-25, 25-23,16-25, 25-17, 10-15SÜRE: 119 dakika (26,29,23,23,18) Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.Serinin 3'üncü maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor