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Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. İkinci karşılaşma ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül

FENERBAHÇE OPET: Eda, Macris, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, de Souza, Gizem (L), Lazareva, Cansu, Meliha.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Yasemin, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic, Simge (L), Yaprak, Saliha, Elif, Aybüke (L), Heyrman, Beyza, Fabris.

SETLER: 3-1 (20-25, 25-14, 25-21,25-17)

SÜRE: 109 dakika (30,24,28,27)

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i sahasında 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı ikinci karşılaması, 9 Mayıs Salı günü, saat 19: 30'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Burhan Felek Fenerbahçe Spor Haberler

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