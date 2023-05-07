Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti
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Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. İkinci karşılaşma ise 9 Mayıs'ta oynanacak.
SALON: Burhan Felek Vestel VoleybolHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet GülFENERBAHÇE OPET: Eda, Macris, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, de Souza, Gizem (L), Lazareva, Cansu, Meliha.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Yasemin, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic, Simge (L), Yaprak, Saliha, Elif, Aybüke (L), Heyrman, Beyza, Fabris.SETLER: 3-1 (20-25, 25-14, 25-21,25-17)SÜRE: 109 dakika (30,24,28,27) Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i sahasında 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı ikinci karşılaması, 9 Mayıs Salı günü, saat 19: 30'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.- İstanbul
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor