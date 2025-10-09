Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm'i Konuk Etti ve 89-58 Galip Geldi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda DVTK Huntherm takımını 89-58'lik skorla mağlup etti. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, devreyi 39-26 önde tamamladı.
Salon: DVTK Arena
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Jan Baloun (Çekya), Aurimas Borusas (Litvanya)
DVTK Huntherm: Nina Aho 5, Lelik 6, Grigalauskyte 11, Ginzo 13, Takacs 10, Tyra Aho, Miklos 3, Poczkodi, Smuda 10, Toman
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Allen 8, Meesseman 13, Rupert 16, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 12, Tilbe Şenyürek 4, Billings 9
1. Periyot: 19-22
Devre: 26-39
3. Periyot: 45-62
