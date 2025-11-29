Haberler

Fenerbahçe Opet Derbide Beşiktaş'ı Farklı Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 107-78 yenerek ligdeki namağlup serisini sürdürdü. Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda gösterdiği üstün performansla maçı kontrol altında tuttu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Meesseman 13, McCovan 20, McBride 16, Allemand 7, Williams 10, Alperi Onar 16, Rupert 10, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Tuana Vural 3

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 11, Meltem Yıldızhan, Whitcomb 15, Fasoula 20, Toure 4, Gülşah Bıçakçı 16, İlayda Güner 10, Gizem Sezer 2

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-40

3. Periyot: 83-53

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 107-78 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip ligde 7'de 7 yapıp namağlup yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar ise 5. kez mağlup oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğine McCovan ile etkili başlayan Fenerbahçe Opet, yakaladığı seriyle 11-0 öne geçti. Boyalı alanı savunmakta zorlanan Beşiktaş karşısında skor bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-16 önde bitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci çeyrekte siyah-beyazlı takım, üst üste bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 46-40. Ev sahibi takım, Allemand'ın son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle soyunma odasına 51-40 önde gitti.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıya üç sayı çisgisinin gerisinden üst üste buludğu basketlerle başladı. Beşiktaş skor üretmekte zorlanırken Fenerbahçe Opet, 25. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 70-45. Kontrolü elinde bulunduran sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 83-53 üstün girdi.

Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Opet, mücadeleden 107-78 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda McCovan 20, McBride ve Alperi Onar ise 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Siyah-beyazlılarda ise 20 sayıyla mücadele eden Fasoula ile 16 sayı üreten Gülşah Bıçakçı'nın performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.