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Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Fatma Şekerci, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Nicoletti, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Loda, Çağla Salih)

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Ergül Avcı, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Buse Ünal)

Setler: 22-25, 23-25, 17-25

Süre: 93 dakika (30, 39, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.???????

Kaynak: AA / Spor

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