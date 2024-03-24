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Fenerbahçe Opet AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Şampiyonu

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Salon: Ankara

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Koray Yılmazgil

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Stysiak, Ergül Eroğlu Avcı, de Souza, Buse Ünal)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Aybüke Tuna Özel, Gray)

Setler: 25-23, 16-25, 25-17, 25-20

Süre: 109 dakika (31, 26, 24, 28)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı Dynavit'in karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.

Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.

Kaynak: AA / Spor

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