Fenerbahçe Opet, Anna Lazareva ile 1 yıl daha devam edecek - Haberler

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Fenerbahçe Opet, Anna Lazareva ile 1 yıl daha devam edecek

AA - Emrah Oktay - Spor
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Fenerbahçe Opet, Anna Lazareva ile 1 yıl daha devam edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında kadromuza dahil edilen Rus milli pasör çaprazı Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Gelecek sezon da takımımızın formasını giyecek olan Anna Lazareva'ya başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe voleybol Spor Haberler

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