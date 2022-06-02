Fenerbahçe Opet, Anna Lazareva ile 1 yıl daha devam edecek - Haberler

Fenerbahçe Opet, Anna Lazareva ile 1 yıl daha devam edecek
AA - Emrah Oktay - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında kadromuza dahil edilen Rus milli pasör çaprazı Anna Lazareva'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Gelecek sezon da takımımızın formasını giyecek olan Anna Lazareva'ya başarılar diliyoruz." denildi.
AA / Emrah Oktay - Spor