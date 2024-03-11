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Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley ile Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak

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Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve Hollandalı hakem Helena Geldof ve Fransız Fabrice Collados tarafından yönetilecek. Rövanş mücadelesi ise 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley ile karşılaşacak.

Milano kentindeki Allianz Cloud Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Helena Geldof ve Fransız Fabrice Collados yönetecek.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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