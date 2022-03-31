Fenerbahçe Opet: 3-1
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SALON: VakıfBankHAKEMLER: Igor Porvaznik (Slovakya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Meryem, Buket, Tuğba)FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Ana Cristina)SETLER: 25-21, 25-20,...
SALON: VakıfBankHAKEMLER: Igor Porvaznik (Slovakya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Meryem, Buket, Tuğba)FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Ana Cristina)SETLER: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18SÜRE: 108 dakika (26',26',29',27')İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde; VakıfBank, ilk maçta Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi.Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Finalde karşılaşacak.- İstanbul