Fenerbahçe Omar Fayed ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını açıkladı. Fayed, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, stoper hattı için Mısırlı Omar Fayed ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıldığını ifade ederek yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir" denildi. - İSTANBUL