Fenerbahçe Omar Fayed'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını açıkladı. Fayed, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.