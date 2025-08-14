Fenerbahçe, Omar Fayed'i FC Arouca'ya Kiraladı
Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed'i Portekiz Ligi ekiplerinden FC Arouca'ya kiraladı. 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor