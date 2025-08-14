Fenerbahçe, Omar Fayed'i FC Arouca'ya Kiraladı

Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed'i Portekiz Ligi ekiplerinden FC Arouca'ya kiraladı. 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed'i Portekiz Ligi ekiplerinden FC Arouca'ya kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadesi kullanıldı.

