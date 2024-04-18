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Fenerbahçe Olympiakos'u 1-0 Yendi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda İrfan Can Kahveci'nin golüyle sarı-lacivertliler öne geçti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Szymanski, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. Bu oyuncunun yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından çizgiye inen Szymanski'nin kale önüne aktardığı pasta Szymanski'den önce araya giren Ntoi topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

34. dakikada sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin çalımlarla ilerleyerek ceza yayının sağ tarafından çektiği şutta kaleci Tzolakis topu çeldi.

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yedekler: Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Rade Krunic, Zeki Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Olympiakos: Kostas Tzolakis, Rodinel, Andreas Ntoi, David Carmo, Francisco Ortega, Santiago Hezze, Chiquinho, Kostas Fortounis, Stevan Jovetic, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi

Yedekler: Alexandros Paschalakis, Athanasios Papadoupis, Andre Horta, Vicente Iborra, Youssef El-Arabi, Sotiris Alexandropoulos, Quini, Giorgos Masouras, Joao Carvalho, Omar Richards, Isidoros Koutsidis

Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar

Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 11) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Francisco Ortega (Olympiakos) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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