Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesi antrenman yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk çalışmasını yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa müsabakasına U-19 takımıyla çıkılacağını açıklamıştı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öğle saatlerinde yapıldı. 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçına ilk 11'de çıkan oyuncular rejenerasyon programı uyguladı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL