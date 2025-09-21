Haberler

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Oy Kullanma İşlemi Başladı

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci günü, oy kullanma işlemleriyle devam ediyor. İlk gün yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak kabul edildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine başlandı. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Başkan adaylarından Ali Koç beyaz, Sadettin Saran ise sarı pusulayla yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
