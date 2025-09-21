Haberler

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Oy Sayımına Geçildi

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı. Şimdi oy sayımına geçiliyor.

FENERBAHÇE Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşiyor. Saat 10.00'da 50 sandıkta başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oyların sayımına geçildi.

