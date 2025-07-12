Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in Lisansını Çıkardı
Fenerbahçe, geçen sene Zenit'e kiraladığı Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı. 20 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Zenit ile 25 maçta forma giydi.
Fenerbahçe, geçen sene devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.
Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor