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Fenerbahçe Ognjen Mimovic ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe Ognjen Mimovic ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Fenerbahçe, Sırp defans oyuncusu Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Mimovic, kulübün büyüklüğünden ve Türkiye'de olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" denildi.

İmzanın ardından konuşan Sırp oyuncu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum" açıklamalarını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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