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Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i Transfer Ediyor

Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i Transfer Ediyor
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Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a yola çıktığını duyurdu. Kulüp, oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmek için yola çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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